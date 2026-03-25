3月11日、中国・広東省の橋の上で車両事故が発生した。【映像】トラックが炎上→“炎が流れ落ちる”衝撃的な様子トラックの荷台あたりから、炎と黒い煙が激しく立ち上る。さらに、この事故現場を橋の下から見てみると…。目撃者「なんてことだ！怖すぎるでしょ…」何かの液体に引火したのか、炎が滝のように流れ落ちる衝撃的な様子が捉えられていた。（『ABEMA NEWS』より）