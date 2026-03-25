東京大学公共政策大学院2年生でタレントの神谷明采（25）が25日、自身のXを更新。米イスラエルによるイラン攻撃を発端として緊迫化する中東情勢をめぐり、外務省が「注意喚起」を出した件について、私見をつづった。外務省は23日、公式サイトなどで全世界の邦人に対し「中東情勢の緊迫化に伴う注意喚起」を出した。「中東情勢の悪化を受け、引き続き、中東地域以外でも、不測の事態が発生する可能性が排除されません。最新情報を収