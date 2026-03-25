大王製紙のエリエールが、「正しい鼻のかみ方」を紹介している。正しい鼻のかみ方を教える"ハナイク(鼻育)"が大切同社によると、鼻水は、ウイルスや細菌、ホコリなどを体外へ流し出すための重要な体の働きであるが、間違った鼻のかみ方を続けていると、鼻や耳の健康リスクを招くおそれがあるという。同社では、保護者が子どもに正しい鼻のかみ方を教えることが大事であるとして、"ハナイク(鼻育)"をすすめている。正しい鼻のかみ方