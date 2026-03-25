ファミリーマートは3月24日より、「うまくて、ドでかい! お値段そのままなぜか45%増量作戦」キャンペーンを全国の「ファミリーマート」店舗にて開催している。初登場商品を含む全14種類が、週替わりで登場する。ファミリーマート「うまくて、ドでかい! お値段そのままなぜか45%増量作戦」キャンペーン同キャンペーンは、創立45周年を記念し、さまざまな人気商品を「お値段はそのまま」で45%増量する期間限定企画。今年は、スパ