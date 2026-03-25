【モデルプレス＝2026/03/25】モデルの藤田ニコルが3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアカット後の近影ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「すっかりママの顔」ふっくらお腹際立つ最新ショット◆藤田ニコル、ヘアカット後の近影を公開藤田は「食べて歩いて」「髪の毛切ったけどどう？」と綴り、外出先での近影を公開。アフタヌーンティーを楽しむ様子や、ふっくらとしたお腹が際立つ