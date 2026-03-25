フランス料理の調理法〈エチュベ〉。少量の水と油で蒸し煮にすることで、野菜の持ち味を引き出します。青梗菜も甘みが際立ち、シンプルなのに驚くほどおいしく。「これ、いつもの青梗菜？」と、素材のよさをしみじみ感じられる一品です。『青梗菜のエチュベ』のレシピ材料（2人分）青梗菜2株（約200g） オリーブオイル塩こしょう作り方（1）青梗菜は葉と茎を切り分け、茎は縦に6〜8等分に切る。（2）フライパンに1と水1/3カ