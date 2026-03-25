肥満を防いで腎臓の機能を守る！標準体重の計算のしかた 自分の「正しい体重」を知ろう 前ページで紹介した通り、身長と体重から導き出すBMI（体格指数）は22前後が標準体重とされ、25を超えている人は太り過ぎと判断されます。当然、生活習慣病のリスクは高まり、腎臓にも必要以上の負担がかかることになりますので、この負担を減らし、腎臓を守ることにはダイエットが不可欠です。 では、具体的に何キロまで体重を