最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売 あまつまりな、最新写真集に入りきれなかった珠玉カットを『FLASH』で披露！ グラビア界で圧倒的な存在感と独自の世界観を放ち続ける、あまつまりな。3月の写真集発売を経てその勢いはさらに加速、3月24日発売の『FLASH』にて表紙と巻頭グラビアを飾