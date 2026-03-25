知的障害の子を持つ親のケアはどう考えるべきなのか？ 本人だけでなく家族のケアも考える 知的能力障害は根底にある障害そのものの改善が難しい特性です。このため、適応機能の向上を促して生活しやすくする支援が中心となります。一般的な支援は、家庭・ケアホーム・施設などで協働的に行われます。教育面では特別支援学校における少人数教育によって、一人ひとりの実態に即した指導が行われます。 なお、ごく軽い軽度