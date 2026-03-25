果実が成熟するのはなぜ？バナナが緑から黄色へ変わるように果実が成熟する時に出るホルモンとは 成熟のときに出る植物ホルモンのエチレンの力 バナナは輸入時、濃い緑色をしています。黄色のバナナには産地にいる農業害虫が寄生しやすく、そのようなバナナは植物検疫法で輸入が禁止されています。緑色の状態では害虫は寄生しないので、その状態で陸揚げされますが、このままでは食べられません。 そこで追熟（ついじゅく）とい