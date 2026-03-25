美肌のために油にこだわらなきゃヤバい理由 悪い油バランスが肌トラブルを起こす 毎日の食事で摂取している油がシワや肌荒れ、髪のパサつきなどと関係しているといっても「そんなバカな～」と信じない人の方が多いかもしれません。でも、これは本当の話。 世界中で多くの女性たちを悩ませている肌トラブルの原因のひとつに、新しい肌が生まれ変わるサイクル（ターンオーバー）の乱れがあります。 肌の