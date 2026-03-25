Razerは3月25日、eスポーツ向けワイヤレスマウスの新製品「Viper V4 Pro」とゲーミングマウスパッド「Gigantus V2 Pro」を発売しました。超軽量で低遅延なワイヤレスマウスViper V4 Proはブラックが約49g、ホワイトが約50gと、前モデル「Viper V3 Pro」と比べて約9％軽量化。シェルの厚さを最適化している他、内部構造を再設計して構造的な強度を確保して安定性と耐久性を実現しています。ワイヤレス技術は「DeathAdder V4 Pro」で