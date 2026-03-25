■MLBオープン戦ドジャースーエンゼルス（日本時間25日、ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのエンゼルス戦に“1番・投手兼DH”と今季初の二刀流で先発、4回0/3、86球を投げて、被安打4、奪三振11、四死球2、86球中ストライクは49球、制球に少し苦しんだが、カーブを効果的に使い11個の三振を奪った。開幕前最後の登板となった大谷、前回の初登板後には「自然な感覚で入れた。2ストライク後から、もう少