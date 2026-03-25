記者会見する横浜市教育委員会の第三者委員会＝25日午前、横浜市役所横浜市教育委員会は25日、市立小の教員が、興奮状態になった特別支援学級の児童を別室に入れ、ドアを施錠して閉じ込める行為があったと発表した。第三者委員会の調査報告書は、計6回の閉じ込めが「人権を無視した行為」と指摘した。市教委が記者会見を開き説明した。