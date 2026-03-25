【カイロ＝溝田拓士、エルサレム＝福島利之】イラン原子力庁は２４日、米イスラエルの攻撃による飛翔（ひしょう）体が南部のブシェール原子力発電所の敷地に落下したと発表した。原発に被害はなかったが、同原発敷地には１７日にも飛翔体が落下している。イスラエル軍は２４日、イランの兵器工場や弾道ミサイル発射台などを中心に攻撃した。イラン中部イスファハンでは、破壊した兵器工場の再建が行われていることが判明し、再