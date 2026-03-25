ギャルモデルの今井アンジェリカ（25）が24日配信のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）にゲスト出演。人気芸人との“飲酒勝負”を明かした。スタジオトークでさらば青春の光・森田哲矢から「普段はどんな人をお酒を飲みますか？」と質問。今井は「オズワルドの伊藤さんと仲良いからよく飲んでる」と返答して、伊藤との飲み会エピソードを明かした。ある日の飲み会で伊藤から「アンジェは“飲める！飲める！”というわり