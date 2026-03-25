２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円６４銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安で推移している。 ２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７０銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。「有事のドル買い」で一時１５９円１９銭まで上伸したが、イスラエルのメディアが「米国とイランの間で１カ月間の