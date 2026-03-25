堺化学工業が続伸している。２４日の取引終了後に、顔料級酸化チタン事業を終了するのに伴い、福島県いわき市の産業廃棄物最終処分場を大栄環境に譲渡すると発表。２７年３月期に固定資産売却益約１０億円を特別利益として計上するとしたことが好材料視されている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS