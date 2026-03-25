トヨタ自動車が堅調推移。豊田自動織機は２４日の取引終了後、トヨタなどの陣営によるＴＯＢ（株式公開買い付け）が成立したと発表した。買収総額は約５兆９０００億円と、国内企業同士のＭ＆Ａでは史上最大規模となった。２５日の東京市場ではイランを巡る停戦交渉の期待から主力株に対して買い戻しが優勢となっているが、グループ内での事業再編が本格化すると期待する向きもあって、トヨタ株の上昇率は一時４％を超えた