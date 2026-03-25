北洋銀行は大幅続伸している。２４日の取引終了後、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。２９年３月期の目標に最終利益５００億円（今期見通しは２４３億円）、連結ＲＯＥ（自己資本利益率）１１％（同６．３％）を掲げており、好感した買いが集まっている。 ２９年３月期には今期と比べ、貸出金利息や有価証券利息配当金など資金利益が合計３６０億円増えると見込む。中計では北海道内の法人・個人の全ての