「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１０時現在で、浜松ホトニクスが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ２５日の東京市場で、ホトニクスは続伸。７５日移動平均線の水準まで調整したことで、自律反発期待が買い予想数上昇につながっているもよう。また、２３日にサクラファインテックグループ（日本法人：サクラファインテックジャパン、東京都中央区）と業務提携したと発