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シャーロット・ホーネッツ vs サクラメント・キングス日付：2026年3月25日（水）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 134 - 90 サクラメント・キングス NBAのシャーロット・ホーネッツ対サクラメント・キングスがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはシャーロット・ホー