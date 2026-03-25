この記事をまとめると ■クルマの操作や扱い方についてさまざまな噂がある ■クルマにまつわる都市伝説をいいか悪いか考えてみた ■都市伝説はあながち「伝説」として切り捨ててよいものでもなさそうだ クルマにとっていいのか悪いのかにはいろいろな噂がある クルマの扱いにまつわる噂は、たいてい「一部は正しいが、条件が抜け落ちて極端な結論になる」ことで都市伝説化する。2026年のいま、電動パワーステアリングやシフトバ