お笑いコンビ・バッテリィズが２５日、千葉県内で行われた、協同乳業のバーアイス「ホームランバー」の体験型ポップアップイベント「当たりだらけの！？アタルフェス」のＰＲイベントに出席した。ホームランバーが日本初の当たりつきバーアイスということにちなみ「当たり」にちなんだエピソードを問われた、虎党のエースは、コンビで発起人となって結成した草野球チーム「上方ホンキッキーズ」が、憧れの阪神ＯＢチームと対