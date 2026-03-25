プラネット・ラボスPBCが撮影した人工衛星画像。2025年12月7日にブシェール原子力発電所を捉えたものだ/Planet Labs PBC/AP/File（CNN）イラン原子力庁（AEOI）はブシェール原子力発電所の敷地内に現地時間24日夜、飛翔（ひしょう）体が着弾したと明らかにし、「敵対する米国とイスラエル」による「再度の攻撃」だと説明した。CNNは米国防総省とイスラエル軍にコメントを求めている。AEOIは声明で、初期報告ではこの攻撃による経済