ＴＢＳ系ドラマ「未来のムスコ」が２４日、最終回を迎えた。未来（志田未来）と将生（塩野瑛久）のもとに颯太（天野優）が生まれてこない、感動的な理由が明らかになった。未来が颯太を未来の世界に返してから５年以上の月日が経過。だが２０３１年１月に生まれるはずの颯太は、結婚した２人のもとに誕生してこなかった。順調な生活を送る２人だったが、やはり颯太がいない寂しさはぬぐえない。どうして颯太は生まれてこないの