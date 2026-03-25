米オープンAIは2025年に動画生成アプリ「Sora（ソラ）」を発表した/From OpenAI（CNN）米オープンAIは24日、動画生成アプリ「Sora（ソラ）」の打ち切りを発表した。ソラは昨年、創作ツールやSNS分野に食い込む目的で大々的に立ち上げたばかりだった。オープンAIはソラを終了して他の優先事業に照準を絞ると説明。「コンピューティング需要が高まる中、ソラ研究チームは引き続き世界シミュレーション研究に注力し、現実世界の物理的