バットに当てて、前へ飛ばすことすら難しい――。ドジャース・大谷翔平投手が２４日（日本時間２５日）のオープン戦・エンゼルス戦（ドジャー・スタジアム）に「１番・ＤＨ兼投手」として二刀流出場。４回で１１個もの三振を奪う、圧巻のピッチングを披露している。開幕ローテの５番手にも名を連ねるド軍の主砲は、初回からネト→トラウトと２者連続で三振を奪う順調な滑り出し。続く２回は安打と四球で無死一、二塁としたが、