OpenAIがAI動画生成アプリの「Sora」を終了すると発表しました。これにより、ディズニーからのOpenAIへの10億ドル(約1600億円)の投資もとん挫することとなります。Sora Shutting Down & Disney's Billion-Dollar Open AI Investment Is Deadhttps://deadline.com/2026/03/sora-shut-down-disney-investment-1236764689/OpenAI’s Sora shutting down as Disney exits deal | Mashablehttps://mashable.com/article/openai-sora