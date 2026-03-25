名古屋から実力者2人の加入を同日に発表、宮は2024年以来となる古巣復帰アビスパ福岡は3月25日、名古屋グランパスからDF宮大樹が完全移籍で、MF椎橋慧也が期限付き移籍で加入することを発表した。両選手ともに3月27日からトレーニングに合流する予定となっている。8試合を終えてPK戦では2勝しているものの90分での勝ちはなく、最下位という状況で緊急補強に動いた。186センチの長身を誇る29歳の宮。大阪府出身で、びわこ成蹊ス