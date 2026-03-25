中国のある高齢男性が電動自転車のバッテリーを取り外し、その場所に飼い犬を入れて改造した自転車に乗っていたところ、これがもとで動物虐待論争が持ち上がった。特に現地の交通警察は該当の男性を追跡して特定したものの、高齢であることを理由に処罰ではなく教育措置のみに留めたことが知られ、非難世論が沸騰している。24日、サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）などの外信によると、16日に中国東部の江蘇省のある道路