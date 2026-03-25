横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「ドーレ」に、2026年春の新作ケーキ4種が登場。ペストリーシェフ・佐藤浩一が素材の調和にこだわった、柑橘・抹茶・苺・レモンの魅力を楽しむ、季節限定スイーツです☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」2026春限定ケーキ 販売期間：2026年4月1日（水）〜販売時間：10:00〜19:00販売場所：ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）予約・問い合わせ：レストラン総