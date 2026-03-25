宇都宮地方気象台は２４日、宇都宮でソメイヨシノの開花を観測したと発表しました。 宇都宮では、気象台の敷地にあるソメイヨシノの標本木に花が５～６輪開くと開花となります。 ２３日の時点では、咲いていたのは２輪でしたが、２４日午前９時頃、７輪から８輪ほどに増えたのを職員が確認しました。 （飯島リポート） 「今年のサクラの開花は３月２４日でした。きょうは風は冷たいのですが、日差しが強くいいお天