とちぎテレビ 犯罪をした人の更生を支援する団体へ寄付を行った栃木県内の金融機関に２４日、法務大臣から感謝状が贈られました。 足利銀行では、犯罪や非行をした人の更生を支援する栃木県保護観察協会の取り組みが、安心・安全に暮らすことのできる地域社会の実現につながるとして２月、総額３００万円を寄付しました。 これを受けて平口洋法務大臣から感謝状が贈られることになり代理で宇都宮保護観察所の中島祐司所長