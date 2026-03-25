とちぎテレビ 小山市の中学生たちが描いた環境問題の啓発ポスターをゴミ収集車に取り付けるセレモニーが２２日、小山市で行われました。 こちらが小山市内の中学生たちが描いた環境問題の啓発ポスターです。 ポスターは全部で１２作品で、市内を走るゴミ収集車の前方に取りつけられます。 この取り組みは、小山広域廃棄物処理協同組合が環境問題について考えてもらおうと、初めて実施されました