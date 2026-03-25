とちぎテレビ 宇都宮市議会は２４日、物価高対策として小中学校などの給食費の支援などを盛り込んだ、過去最大規模の新年度の当初予算案などを可決して閉会しました。 ２４日の本会議では一般会計の総額で２４６５億５千万円と３年連続で過去最大となった新年度予算案が賛成多数で可決しました。 予算案には、市立の小中学校などにおける給食費の支援におよそ２４億円を計上したほか、ＬＲＴのＪＲ宇都宮駅西側延伸に向け