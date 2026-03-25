フリーアナウンサーの中村江里子（57）が24日、自身のインスタグラムを更新。子供たちのルーツについて思いをつづった。「懐かしい写真達。2004年長女、2007年長男、2010年次女出産した時」と3人の子供たちを出産した頃の写真を投稿。「それぞれ、今だから笑えるエピソード満載の出産で友人とか特に次女出産時の話は『ごめん、笑っちゃいけないけどおかし過ぎる』とお腹抱えて笑っています」とつづった。「だから、出産後、