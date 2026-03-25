タカラトミーは25日、トレーディングカードゲーム『デュエル・マスターズ』（デュエマ）発売25周年を記念して、今年から2027年にかけてさまざまな商品や企画を展開することを発表した。また、これまで累計82億枚以上出荷していることがわかった。【画像】かっけぇ！25周年商品「ドキドキつよいデッキ 25の王道」25周年の記念商品として、歴代主人公が使ってきた強力デッキ「DM26-SD1ドキドキつよいデッキ 25の王道」を2026年4