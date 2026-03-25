ウクライナ空軍などの発表によると、ロシア軍は２４日午後６時までの２４時間に、ウクライナ各地を無人機約１０００機で攻撃した。無人機による攻撃では侵略開始後で最多となった。大半は迎撃されたが、１５か所で被害が確認され、子供５人を含む４０人以上が死傷したという。攻撃は首都キーウのほか、中部ポルタワ州や西部リビウ州など広範囲に及んだ。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領によると、西部イワーノ・フランキー