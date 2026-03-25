◇オープン戦ドジャース―エンゼルス（2026年3月24日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、オープン戦最終戦のエンゼルス戦に先発。4回0/3を4安打3失点だったが、6者連続を含む11奪三振を記録するなど、圧巻の奪三振ショーで開幕に向けて万全の調整ぶりを見せた。3月31日（日本時間4月1日）のガーディアンズ戦でシーズン初登板することが決まっている大谷。開幕前最後のマウンドで順調