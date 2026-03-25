4月、新生活の季節が始まる。愚息もこの春、めでたく高校に進学する。ついこの間まで幼子だったのが、あっという間に成長した観がある。中学3年間はことさら早かった。日本がアメリカを3-2で下した前回のWBCの開催が2023年。WBCの映像が流れる家電量販店で、中学進学を控える息子にスマホを買い与えたのを昨日のことのように覚えている。▼振り返ると親として初めて受験だった。どちらかというと放任だったが、受験シーズンが佳