meito（名古屋市）が夏季商材の展開強化を進めている。同社は看板ブランド「アルファベットチョコレート」をはじめとするチョコレート菓子、粉末飲料では「ココア」「レモンティー」といった秋冬商材に強みを持っているが、気候変動に伴う近年の猛暑を受けて春夏商材の動きが良いことから、オールシーズンで戦える体制を強化する。3月2日、同社にとって初となるスポーツドリンク「アクアメイト」（180g、希望小売価格税抜480円