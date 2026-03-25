全国調理食品工業協同組合東日本ブロック会は2月10日、定例研修会を開催し、約20人が出席した。冒頭、菊池光晃ブロック会長（菊池食品工業社長）があいさつ。菊池会長は「昨シーズンのおせち販売は非常に厳しかった。おせち売場が地味になっているので派手にしたいという顧客もあれば、おせちは打つ手がないと諦める企業もある。しかし、われわれにとっておせちは利益の柱。下を向いていると状況は悪くなる。知恵を絞り、市場