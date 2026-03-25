新学期や新生活に向けて文房具を探していると、見た目も重視したくなりますよね。ダイソーには、つい手に取りたくなるデザインのペンが並んでいます。見た目に遊び心がありつつ、書き心地もなめらかで使いやすいのがポイント。使うたびに気分が上がりやすく、ちょっとしたメモや勉強時間も楽しくなるアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：ボールペン（カプセル型、ラブリー）／ボールペン（カプセル型