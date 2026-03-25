スピッツが、本日3月25日にデビュー35周年を迎えることを記念して、これまでのリリースを遡って全てのシングル曲を網羅したプレイリスト『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』を、本日より1年間限定で配信する。 （関連：SUPER BEAVER 渋谷龍太、紆余曲折の20年で確信した“音楽をやる意義”スピッツ愛や「楓」カバーの秘話も語る） 本プレイリストには、最新シング