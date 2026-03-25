岡山市内で居酒屋を運営していた株式会社Goingとグループ会社のGoing総合福祉合同会社の2社が、今月（3月）13日に岡山地裁から破産開始決定を受けました。2社合計の負債総額は約9,900万円にのぼります。 株式会社Goingは2017年2月に設立され、岡山市北区平和町で居酒屋「季菜家」および「麒麟麦酒空間LAGER」を営業していました。新型コロナウイルス禍の影響を受けたほか、収束後も来客数が伸び悩み資金繰りが悪化。2025年1