ダイソーをパトロール中に、可愛すぎるケースキーホルダーを発見しました！まるでレトロな喫茶店で出てくる、フロートドリンクのようなデザイン♡立体的な形で存在感があります。前面はクリア仕様で、お気に入りのアイテムを可愛く持ち運べちゃう！マスコットやカプセルトイなどの、ディスプレイにもおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケースキーホルダー（フロート、茶、モカ、赤）価格：￥220（税込）