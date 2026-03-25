コンラッド東京は、「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ〜Tokyo’s Kitchen〜」を3月16日から5月8日までの平日に開催する。東京・築地に集まる各地の食材を洋食仕立てで提供する。メインはフォアグラとトリュフソースを使用した東京ビーフのハンバーグ、江戸前穴子のヴァプールと春豆のリゾットを合わせた一皿、東京軍鶏のクロケットとコンフィ、春野菜とよもぎのバターソースを添えた鰆のロティ、豊洲市場朝採れ鮮魚のブイヤ