洗ったメイクパフを置く場所に困ることはありませんか？よく見かけるスタンドはパフを1個しか置けず、筆者は2個洗うことが多いので悩みます…。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見しました！2個のパフをまとめて置けて、浮かせて乾かせる優れもの。乾きも速く、衛生的にパフを保管できて便利ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コスメパフスタンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：横115×縦61×奥