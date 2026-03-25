2026年北中米ワールドカップまで２か月あまり。スコットランド＆イングランドとの２連戦に臨む３月シリーズは、極めて重要な強化の場だ。ご存じの通り、今回はキャプテンの遠藤航（リバプール）を筆頭に、南野拓実（モナコ）、久保建英（レアル・ソシエダ）、板倉滉（アヤックス）といった攻守の要が、相次いで負傷などで選外に。招集されていた安藤智哉（ザンクトパウリ）、そして2024年６月以来の復帰が叶ったと思われた冨安